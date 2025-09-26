#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Четкие снимки китайского истребителя шестого поколения обнародовали в соцсетях

Военный самолет, истребитель, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 04:30 Фото: Х/Weibo
В соцсетях разместили самые четкие на сегодняшний день изображения истребителя шестого поколения J-50 (Цзянь-50), разработанного корпорацией Shenyang Aircraft Corporation (SAC), сообщает Zakon.kz.

Он представляет собой тяжелый стелс-истребитель шестого поколения, отличающийся бесхвостовой схемой, отклоняемым вектором тяги и чрезвычайно обтекаемым силуэтом. Одной из его уникальных особенностей стали поворотные законцовки крыла.

Несмотря на то, что новые изображения теоретически могут оказаться подделкой, они очень точно совпадают с более ранними, но менее детализированными снимками. Если новые изображения подлинные, то они дают редкую возможность детально рассмотреть боковую проекцию необычного самолета.

Хорошо различимы сопла с управляемым вектором тяги, похожие на F-22, с характерной зубчатой кромкой – типичным элементом стелс-истребителей. Четко видно длинный нос ромбовидной формы с плавно переходящим в фюзеляж фонарем кабины.

Воздухозаборники трапециевидной формы также представлены более отчетливо; они выполнены по схеме DSI (diverterless supersonic inlet – "сверхзвуковой воздухозаборник без отклоняющего клина").

Снимки подтверждают, что самолет рассчитан на одного пилота – ранее этот момент оставался под вопросом. Под носом можно различить обтекатель оптико-электронной прицельной системы (EOTS), а по бортам – небольшие ниши, назначение которых пока неясно из-за их малого размера.

В целом фотографии производят сильное впечатление и впервые дают достаточно полное представление о внешнем облике J-50 в хорошем освещении.

Ранее выяснилось, что в Китае возвели самую высокую плотину в мире высотой в 80-этажное здание.

Аксинья Титова
