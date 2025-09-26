Четкие снимки китайского истребителя шестого поколения обнародовали в соцсетях

В соцсетях разместили самые четкие на сегодняшний день изображения истребителя шестого поколения J-50 (Цзянь-50), разработанного корпорацией Shenyang Aircraft Corporation (SAC), сообщает Zakon.kz.

Он представляет собой тяжелый стелс-истребитель шестого поколения, отличающийся бесхвостовой схемой, отклоняемым вектором тяги и чрезвычайно обтекаемым силуэтом. Одной из его уникальных особенностей стали поворотные законцовки крыла.

Несмотря на то, что новые изображения теоретически могут оказаться подделкой, они очень точно совпадают с более ранними, но менее детализированными снимками. Если новые изображения подлинные, то они дают редкую возможность детально рассмотреть боковую проекцию необычного самолета.

A photographer reportedly climbed the wall at Shenyang Aircraft Corporation (SAC) and took pictures of the tailless 6th Gen J-50 (J-XDS), featuring its 2D thrust-vectoring control (TVC) nozzles. Someone is going to jail. pic.twitter.com/guRmnMzdwM — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 25, 2025

Хорошо различимы сопла с управляемым вектором тяги, похожие на F-22, с характерной зубчатой кромкой – типичным элементом стелс-истребителей. Четко видно длинный нос ромбовидной формы с плавно переходящим в фюзеляж фонарем кабины.

Воздухозаборники трапециевидной формы также представлены более отчетливо; они выполнены по схеме DSI (diverterless supersonic inlet – "сверхзвуковой воздухозаборник без отклоняющего клина").

Снимки подтверждают, что самолет рассчитан на одного пилота – ранее этот момент оставался под вопросом. Под носом можно различить обтекатель оптико-электронной прицельной системы (EOTS), а по бортам – небольшие ниши, назначение которых пока неясно из-за их малого размера.

В целом фотографии производят сильное впечатление и впервые дают достаточно полное представление о внешнем облике J-50 в хорошем освещении.

