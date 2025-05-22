Генерал США заявил о применении Россией кинетического оружия в космосе

Американские военные утверждают, что за последние годы Россия продемонстрировала "агрессивные возможности" на орбите и якобы уже использовала кинетическое оружие против спутников, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия могла не только разработать, но и применить в космосе кинетическое оружие.

По его словам, американские военные наблюдали "агрессивные действия" на орбите, включая запуск объектов, которые, по мнению Пентагона, могут быть средствами поражения.

Фото: Сенат США/C-SPAN, CC BY

Термин "кинетическое оружие" означает маневрирующие аппараты, способные сближаться с другими объектами и выводить их из строя за счет прямого столкновения. Такие удары не требуют взрывчатки – при скоростях в несколько километров в секунду небольшой снаряд способен разрушить сложную спутниковую систему.

Еще в 2007 году Китай продемонстрировал аналогичную возможность, уничтожив старый метеорологический спутник.



Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва "категорически против размещения ядерного оружия в космосе". Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнял, что с военной точки зрения такая мера не имеет смысла – существующих систем доставки и так достаточно.



Никаких официальных подтверждений или опровержений в адрес США по поводу заявлений о кинетическом оружии на данный момент не поступало.

Ранее мы уже сообщали, что Китай собирается разместить на орбите Земли ядерное оружие.