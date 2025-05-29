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Наука и технологии

Солнечная активность стала причиной незапланированного схода с орбиты спутников

Космический аппарат , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 07:59 Фото: pexels
Некоторые аппараты Starlink компании SpaceX преждевременно сходят с орбиты не из-за технических проблем, а активности Солнца. Об этом рассказали ученые из NASA после анализа массива данных, сообщает Zakon.kz.

Выводы исследователей опубликованы на сайте электронного архива научных статей arXiv.org.

По их мнению, наша звезда уже оказывает негативное влияние на спутниковую группировку и в будущем может нарушить космическую связь.

Спутниковые мегасозвездия – группировки из сотен или тысяч небольших спутников, работающих в координации друг с другом на низкой околоземной орбите (НОО).

Пионером в этой области стала компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. Именно SpaceX первой начала массово выводить аппараты на орбиту.

С 2019 по 2025 год компания развернула более семи тысяч спутников в ходе проекта Starlink, а к 2030 году количество аппаратов планируется увеличить до 30 тысяч.

Однако авторы нового исследования, проведенного под руководством Денни Оливейра (Denny Oliveira) из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, выяснили, что эти планы может нарушить Солнце.

Ранее астрономы вычислили место, где сможет укрыться человечество после затухания Солнца.

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Аксинья Титова
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