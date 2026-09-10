Солнечная активность снизилась в три раза за последние два года – заявление ученых

Солнце неожиданно "сбавило обороты". Согласно анализу ученых, активность упала почти втрое, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН, почти в три раза, с уровня в 216 единиц в августе 2024 года до 76 единиц в прошедшем августе 2026 года, снизилась солнечная активность за последние 24 месяца.

"Индексы солнечной активности рассчитываются по количеству солнечных пятен уже почти 280 лет, с 1749 года, и являются основным способом сравнения солнечной активности в разные исторические периоды. Одни из наиболее высоких значений за это время были достигнуты в середине XX века, а самые низкие – в период с 1800 по 1825 год, то есть в первой четверти XIX века", – отметили ученые.

Как выяснили исследователи, активность Солнца за последние месяцы падает быстрее прогноза.

"В частности, в августе, исходя из усредненных особенностей солнечных циклов, ожидалось значение индекса 90. Фактическое же значение 76 оказалось на 16% ниже. Если текущий тренд окажется устойчивым, то выход на солнечный минимум может произойти на 1-1,5 года раньше прогноза, уже в 2029-м году", – указано в информации астрономов.

По их данным, более короткие солнечные циклы почти всегда сопровождаются особенно мощными последующими циклами. Впрочем, также замечено, что усиление солнечной активности в следующий период ожидается в любом случае – Солнце движется к вековому максимуму, который должен быть достигнут в середине текущего столетия.

"Остается непонятным вопрос о возможности в текущем цикле новых крупных вспышек. В двух предыдущих циклах самые сильные события на Солнце происходили не на пике активности, а в интервале один-три года после солнечного максимума. В текущем цикле пока таких событий не было. Данная особенность не носит характер закона, но часто отмечается как характерная особенность солнечной активности. Станет ли текущий цикл исключением, пока непонятно", – рассуждают российские ученые.

При этом на данный момент вспышечная активность остается подавленной.

"Фоновый уровень соответствует примерно классу B5. Это в 200 раз ниже, чем порог вспышек высшего уровня X. Ресурсов для быстрого усиления активности в данный момент не видно", – заключили исследователи.

Ранее стало известно, что на Земле группируется новый суперконтинент, который может уничтожить людей.