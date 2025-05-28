Астрономы вычислили место, где сможет укрыться человечество после затухания Солнца

Астрономы смоделировали катастрофические изменения в Солнечной системе, которые должны произойти через миллиарды лет. В итоге они пришли к выводу, что на время пригодной для жизни человечества может стать система Юпитера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал arXiv, эксперты предполагают, что через 12 млрд лет расширяющееся Солнце поглотит Меркурий и Венеру, а Земля превратится в безжизненный раскаленный шар. Однако этот же процесс может временно сделать обитаемыми некоторые ледяные миры.

Отмечается, что Европа, спутник Юпитера, покрытый многокилометровым слоем льда, получит шанс на кратковременное потепление. Сублимация поверхностных льдов создаст разреженную атмосферу из водяного пара, которая может просуществовать несколько сотен тысяч лет.

Согласно данным издания, особый интерес ученых вызывает судьба системы Юпитера. Газовый гигант, оказавшись в новой обитаемой зоне, сам претерпит значительные изменения – его верхние облака превратятся в яркие водяные образования. Это повлияет на освещенность Европы и ускорит процесс таяния ее ледяного панциря. Хотя большая часть водяного пара улетучится в космос, часть может оставаться в атмосфере спутника достаточно долго, чтобы создать временные условия для потенциального развития жизни.

Ранее сообщалось, что магнитные бури накроют Землю.