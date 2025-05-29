Генетики "научили" дрожжи лечить заболевания

Ученые из Германии заставили дрожжевые клетки производить человеческий фермент DNase1, который расщепляет лишнюю ДНК в организме. Это открытие сулит удешевление лечения муковисцидоза, сепсиса и осложнений COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Результаты соответствующего исследования опубликованы в PLOS One.

Поясняется, что фермент DNase1, в частности, помогает разжижать густую слизь в легких при муковисцидозе или растворять микротромбы при сепсисе и COVID-19. Ранее его производство обходилось дорого, требовало немало времени и клеток яичника хомяка.

Однако команда под руководством профессора Беаты Бранд-Сабери и доктора Маркуса Напирея использовала дрожжевой гриб Pichia pastoris. Они встроили ген человеческого DNase1 в дрожжи с помощью электрического импульса, заставив их синтезировать фермент. Дрожжи выращивали в биореакторах, затем выделяли и очищали фермент, пишет "Наука".

Дрожжи куда дешевле, быстрее размножаются и устойчивы к патогенам. Правда, выход человеческого DNase1 оказался ниже ожидаемого – в 3-5 раз меньше, чем у привычного аналога. И тем не менее дрожжевой DNase1 функционален и готов к оптимизации.

Генетики планируют оптимизировать дрожжи для повышения выхода человеческого DNas1. Это может увеличить производство в 5-10 раз за 3-5 лет.

А ранее ученым удалось создать искусственные мышцы, работающие под водой от света.