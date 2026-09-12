Неожиданный способ борьбы с жиром: ученые сделали открытие

Ученые обнаружили в чернике и винограде природное вещество, которое может помогать мышечным клеткам расщеплять накопленный жир, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, в ходе лабораторных экспериментов японские исследователи изучили птеростильбен – антиоксидант, содержащийся в ягодах и винограде. В экспериментах на мышечных клетках мышей вещество снизило накопление жира, стимулируя расщепление уже отложенных жиров.

Исследователи также обнаружили, что птеростильбен помогает сохранять белок PPAR-delta, участвующий в регулировании жирового обмена.

При этом специалисты подчёркивают, что результаты пока получены только в лабораторных условиях. Необходимы исследования на животных и людях, чтобы установить, оказывает ли птеростильбен аналогичный эффект в организме человека.

Ученые также отмечают, что исследование не доказывает, что употребление черники или винограда само по себе приводит к снижению веса или жировых отложений.

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