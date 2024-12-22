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Наука и технологии

Прорыв в медицине совершили ученые в лечении вирусных заболеваний

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 21:39 Фото: freepik
Исследователи из Рокфеллеровского университета представили новый класс противовирусных препаратов, который может стать важным шагом в лечении таких заболеваний, как COVID-19 и лихорадка Эбола, сообщает Zakon.kz.

Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Группа под руководством профессора Томаса Тушля разработала соединение, которое воздействует на метилтрансферазу — фермент, необходимый для жизнедеятельности многих РНК-вирусов. Чтобы достичь этой цели, ученые протестировали более 430 тысяч химических соединений, выявив вещество, эффективно подавляющее активность вирусного фермента NSP14.

В экспериментах на мышах новый препарат показал эффективность, сопоставимую с действием Паксловида при лечении COVID-19. Одним из главных достоинств разработки является её устойчивость к развитию вирусной резистентности, особенно при использовании в комбинации с другими противовирусными средствами.

Кроме того, соединение действует исключительно на вирусные ферменты, не повреждая клетки человека. Это значительно снижает риск побочных эффектов. В настоящее время команда исследователей работает над расширением спектра действия препарата для борьбы с вирусами, вызывающими РСВ (респираторно-синцитиальную инфекцию), лихорадку денге, Зика и оспу обезьян.

Ранее ученые опровергли устоявшуюся теорию о Луне. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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