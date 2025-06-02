Ученые создали материал для очистки сточных вод и атмосферы светом

Новый материал, способный превращать ядовитые для живых существ вещества в углекислый газ, азот и воду, предложили специалисты Института химии растворов РАН, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования представлены в Ceramics International. По информации издания, применение материала поможет в очистке промышленных сточных вод и атмосферного воздуха от загрязнителей органической природы разной структуры.

В отличие от существующих способов очистки окружающей среды, предлагаемая концепция не требует трудозатрат, электроэнергии и регулярной замены фильтров. Естественная переработка этих веществ в окружающей среде либо невозможна, либо протекает очень медленно, поэтому на фабриках применяются системы фильтрации. Такие системы требуют своевременной очистки и замены по мере механического износа.

Утилизация отработавших фильтров не только требует дополнительных ресурсов, но и несовершенна с технической точки зрения, поэтому часть ядовитых веществ все же попадает в окружающую среду.

Специалисты Института химии растворов РАН предложили новый материал для разложения органических загрязнителей, который "привлекает" солнечный свет и "помогает" быстрее идти реакциям разложения ядовитых органических веществ, используя энергию неисчерпаемого ресурса.

В основе этого композита соединения бария, титана и кислорода, а дополнительная эффективность химических реакций достигнута за счет добавления железной окалины (Fe3O4) с определенной пространственной структурой.

Добавленное соединение железа обладают чувствительностью к внешнему магнитному полю, поэтому новый фотокатализатор может быть дополнительно активирован. Однако для использования этой возможности необходима правильная методика получения катализатора, которая не дает частицам оксида железа слипнуться.

Разработанный композитный катализатор может быть применен для создания систем очистки сточных вод и атмосферного воздуха при помощи видимого человеком света (например излучения Солнца). Также новый материал может быть использован для изготовления датчиков магнитного поля (например в автомобильной промышленности) и запоминающих устройств для хранения информации.

Ранее Солнце впервые рассмотрели с рекордным разрешением.