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Наука и технологии

Солнце впервые рассмотрели с рекордным разрешением

Изображение из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 06:46 Фото: Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF
Астрономам удалось получить самые детализированные изображения Солнца, не покидая пределов Земли, сообщает Zakon.kz.

По данным EurekAlert!, для этого была использована модернизированная система адаптивной оптики телескопа Goode Solar Telescope, расположенного в обсерватории "Большой Медведь" (США).

Наземные наблюдения Солнца традиционно затруднены – атмосферные искажения и яркость самой звезды мешают получению четких снимков. Чтобы справиться с этими эффектами, исследователи применили деформируемое зеркало, управляемое в реальном времени.

Фото: Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF

Система анализирует атмосферные искажения с помощью специальных датчиков и корректирует форму зеркала, чтобы компенсировать оптические шумы.

В результате удалось достичь беспрецедентного разрешения – телескоп зафиксировал объекты на поверхности Солнца размером от 63 км. Для сравнения: ранее предел был около 1000 км. Это позволило рассмотреть детали солнечной короны, протуберанцы и петли с такой четкостью, которая ранее была возможна только в теории.

Фото: Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF

Особый интерес вызвали тонкие структуры солнечной активности, в том числе корональные петли и тонкие протуберанцы.

Исследователи считают, что новые данные помогут точнее понять процессы, происходящие в верхней атмосфере Солнца, и в дальнейшем уточнить модели солнечной активности, влияющие на космическую погоду.

Ранее стало известно, что до Земли долетело облако солнечной плазмы с рекордными характеристиками.

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Аксинья Титова
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