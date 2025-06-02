Солнце впервые рассмотрели с рекордным разрешением

Астрономам удалось получить самые детализированные изображения Солнца, не покидая пределов Земли, сообщает Zakon.kz.

По данным EurekAlert!, для этого была использована модернизированная система адаптивной оптики телескопа Goode Solar Telescope, расположенного в обсерватории "Большой Медведь" (США).

Наземные наблюдения Солнца традиционно затруднены – атмосферные искажения и яркость самой звезды мешают получению четких снимков. Чтобы справиться с этими эффектами, исследователи применили деформируемое зеркало, управляемое в реальном времени.

Фото: Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF

Система анализирует атмосферные искажения с помощью специальных датчиков и корректирует форму зеркала, чтобы компенсировать оптические шумы.

В результате удалось достичь беспрецедентного разрешения – телескоп зафиксировал объекты на поверхности Солнца размером от 63 км. Для сравнения: ранее предел был около 1000 км. Это позволило рассмотреть детали солнечной короны, протуберанцы и петли с такой четкостью, которая ранее была возможна только в теории.

Фото: Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF

Особый интерес вызвали тонкие структуры солнечной активности, в том числе корональные петли и тонкие протуберанцы.

Исследователи считают, что новые данные помогут точнее понять процессы, происходящие в верхней атмосфере Солнца, и в дальнейшем уточнить модели солнечной активности, влияющие на космическую погоду.

Ранее стало известно, что до Земли долетело облако солнечной плазмы с рекордными характеристиками.