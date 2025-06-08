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Наука и технологии

Российский спутник подозрительно близко приблизился к секретному аппарату США

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 06:24 Фото: pexels
Американская компания Slingshot Aerospace, которая занимается отслеживанием спутников на околоземной орбите, сообщила, что новый российский аппарат "Космос 2588" намеренно приблизился к секретному американскому разведывательному спутнику, сообщает Zakon.kz.

По данным Breaking Defense, этот инцидент беспокоит Космическое командование США.

Некоторые американские эксперты, например, сотрудник Делфтского технического университета Марко Лангбрук, считают, что российский аппарат может активно следить или "преследовать" американский USA 338.

Расстояние между объектами составляет около 94 км. Они сближаются каждые четыре дня.

Специалисты Slingshot Aerospace предположили, что "Космос-2588" может нести кинетическое оружие, способное физически уничтожить цель на орбите.

Ранее стало известно, что геомагнитные бури могут привести к раннему сходу с орбиты спутников сервиса Starlink.

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Аксинья Титова
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