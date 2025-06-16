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Наука и технологии

Самая мощная в июне вспышка на Солнце все же заденет Землю: когда ждать бурю

снимок вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 13:13 Фото: xras.ru
Ученые определили, скажется ли на магнитном поле Земли самая мощная в июне вспышка на Солнце, произошедшая 15 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как указывают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, расчеты не завершены окончательно, но предварительно уже известно, что вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, основная часть которого ушла существенно выше плоскости расположения планет.

"Часть плазмы (небольшая) была выброшена в сторону Земли и достигнет планеты 17-18 июня. Воздействие в связи с упомянутыми выше особенностями ожидается касательным и относительно слабым: предварительные расчеты показывают бури минимального уровня G1", – сообщили в лаборатории.

В целом эксперты отметили, что на Солнце наблюдается увеличение вспышечной активности. Прогноз показал почти 100% вероятность новых вспышек уровня M и существенную вероятность вспышек высшего X класса.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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