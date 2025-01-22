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Наука и технологии

Вспышка на Солнце – когда на Земле ждать магнитную бурю

Вспышка на Солнце, магнитная буря на Земле, когда произойдет, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 14:27 Фото: Instagram/NASA
21 января 2025 года на Солнце зафиксировали вспышку средней силы. Сегодня, 22 января, специалисты рассказали, когда Землю достигнут ее последствия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН), подтверждено, что вспышка сопровождалась выбросом массы.

"Судя по телескопическим снимкам, помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако. В результате получилось довольно плотное образование, но поскольку вспышка все же средняя, скорость облака вышла довольно низкая – что-то около 500 км/с. Это примерно такие же значения, которые солнечный ветер имеет сейчас, поэтому выброс не столько прилетит, сколько будет просто принесен к Земле текущими от Солнца потоками вещества", – сообщили специалисты.

Приход, согласно расчетам, получается довольно поздним – предварительно в пятницу, во второй половине суток.

"Прогноз на бури несколько противоречивый, так как тут не вполне понятно, что важнее, плотность или скорость, но в качестве основного сценария сейчас рассматриваются бури уровня G2. Так как бури вечерние, то высока вероятность полярных сияний", – отметили в лаборатории.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали о крупной корональной дыре, образовавшейся на Солнце. Она повлечет за собой значительное ускорение солнечного ветра вокруг Земли.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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