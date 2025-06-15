Сильная вспышка произошла на Солнце: она стала самой мощной в июне

Вспышку предпоследнего класса мощности зарегистрировали на Солнце в ночь на 15 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации российского Института прикладной геофизики, явление началось в 04:01 по времени Астаны и длилось 18 минут.

Как сообщили ТАСС специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка не опасна для Земли, но является "самой мощной в текущем месяце".

Кроме того, отмечается, что на Солнце наблюдается увеличение вспышечной активности.

"Прогноз в настоящий момент показывает почти 100% вероятность новых вспышек уровня M в течение ближайших двух суток и, существенную, около 20%, вероятность вспышек высшего X класса, которая может дополнительно вырасти в течение ближайших дней", – говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее ученые заявили, что май 2025 года обозначил окончательный переход Солнца от фазы максимальной активности к продолжительному спаду. Нисходящий этап продолжится до 2030 года, а следующий пик активности ожидается ориентировочно в период между 2034 и 2036 годами. И он будет сильнее нынешнего.