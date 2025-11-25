#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
518.4
598.13
6.55
Наука и технологии

Ученые назвали пять белков в крови, которые могут предсказать раннюю смерть

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 01:50 Фото: freepik
Ученые обнаружили пять белков в крови, повышение уровня которых стабильно связано с риском ранней смерти в ближайшие 5-10 лет, сообщает Zakon.kz.

Повышенные уровни пяти белков – PLAUR, SERPINA3, CRIM1, DDR1 и LTBP2 – могут свидетельствовать о скрытом риске преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи Университета Суррея, данные опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые проанализировали показатели здоровья более 38 тысяч человек из Британского биобанка. Выяснилось, что высокая концентрация этих белков стабильно предшествовала смертности в течение ближайших 5-10 лет. Молекулы участвуют в процессах воспаления, миграции клеток, заживления тканей, иммунного ответа и формирования структуры органов.

Кроме того, исследователи обнаружили сотни других белков, прямо связанных с повышенной вероятностью смерти даже после корректировки на возраст, вредные привычки и фоновые заболевания. Наиболее значимыми оказались белки, отвечающие за воспаление, рост клеток и межклеточные взаимодействия. Например, высокий уровень SERPINA1, регулирующего воспалительные реакции в легких, оказался точным индикатором пятилетнего риска.

Авторы работы считают, что такие результаты могут стать основой для создания "белкового профиля риска" – инструмента раннего выявления пациентов, у которых повышена вероятность развития тяжелых заболеваний. Это позволит вовремя проводить профилактику и снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет предотвращения осложнений.

Ранее ученые нашли способ задержать возрастную слепоту.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Пять привычек сна, которые продлят жизнь
06:35, 24 февраля 2023
Пять привычек сна, которые продлят жизнь
Приводит ли ожирение к ранней смерти
20:42, 17 января 2025
Приводит ли ожирение к ранней смерти
Ученые обнаружили новую группу крови у женщины из Гваделупы
05:20, 23 июня 2025
Ученые обнаружили новую группу крови у женщины из Гваделупы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: