Ученые назвали пять белков в крови, которые могут предсказать раннюю смерть

Ученые обнаружили пять белков в крови, повышение уровня которых стабильно связано с риском ранней смерти в ближайшие 5-10 лет, сообщает Zakon.kz.

Повышенные уровни пяти белков – PLAUR, SERPINA3, CRIM1, DDR1 и LTBP2 – могут свидетельствовать о скрытом риске преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи Университета Суррея, данные опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые проанализировали показатели здоровья более 38 тысяч человек из Британского биобанка. Выяснилось, что высокая концентрация этих белков стабильно предшествовала смертности в течение ближайших 5-10 лет. Молекулы участвуют в процессах воспаления, миграции клеток, заживления тканей, иммунного ответа и формирования структуры органов.

Кроме того, исследователи обнаружили сотни других белков, прямо связанных с повышенной вероятностью смерти даже после корректировки на возраст, вредные привычки и фоновые заболевания. Наиболее значимыми оказались белки, отвечающие за воспаление, рост клеток и межклеточные взаимодействия. Например, высокий уровень SERPINA1, регулирующего воспалительные реакции в легких, оказался точным индикатором пятилетнего риска.

Авторы работы считают, что такие результаты могут стать основой для создания "белкового профиля риска" – инструмента раннего выявления пациентов, у которых повышена вероятность развития тяжелых заболеваний. Это позволит вовремя проводить профилактику и снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет предотвращения осложнений.

Ранее ученые нашли способ задержать возрастную слепоту.

