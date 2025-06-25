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Наука и технологии

Неизвестную экзопланету обнаружили благодаря самому крупному космическому телескопу

новую экзопланету обнаружили астрономы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 00:38 Фото: wikipedia
Самый крупный космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) впервые обнаружил ранее неизвестную экзопланету, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nature, открытие стало первым подобным для телескопа и было достигнуто при помощи коронографа французского производства, который установлен на инструменте MIRI JWST.

Отмечается, что есть три варианта возможного происхождения планеты – происхождение из Солнечной системы, фоновой галактики и планеты. Отмечается, что новая экзопланета, названная TWA 7 b, в 10 раз легче ранее обнаруженных. Ее масса сопоставима примерно с третью массы Юпитера.

"Этот результат знаменует собой новый шаг в исследовании и прямой съемке все более мелких экзопланет, которые больше похожи на Землю, чем на газовых гигантов Солнечной системы. JWST имеет потенциал пойти еще дальше в будущем", – говорится в сообщении.

Издание уточняет, что такое открытие демонстрирует актуальность будущих поколений космических и наземных телескопов для поиска экзопланет, особенно при помощи более современных и усовершенствованных коронографов.

Ранее ученые обнаружили гигантскую планету на орбите сверхмалой звезды.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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