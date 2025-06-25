Неизвестную экзопланету обнаружили благодаря самому крупному космическому телескопу

Самый крупный космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) впервые обнаружил ранее неизвестную экзопланету, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nature, открытие стало первым подобным для телескопа и было достигнуто при помощи коронографа французского производства, который установлен на инструменте MIRI JWST.

Отмечается, что есть три варианта возможного происхождения планеты – происхождение из Солнечной системы, фоновой галактики и планеты. Отмечается, что новая экзопланета, названная TWA 7 b, в 10 раз легче ранее обнаруженных. Ее масса сопоставима примерно с третью массы Юпитера.

"Этот результат знаменует собой новый шаг в исследовании и прямой съемке все более мелких экзопланет, которые больше похожи на Землю, чем на газовых гигантов Солнечной системы. JWST имеет потенциал пойти еще дальше в будущем", – говорится в сообщении.

Издание уточняет, что такое открытие демонстрирует актуальность будущих поколений космических и наземных телескопов для поиска экзопланет, особенно при помощи более современных и усовершенствованных коронографов.

Ранее ученые обнаружили гигантскую планету на орбите сверхмалой звезды.