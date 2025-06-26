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Наука и технологии

Ученые нашли способ получать золото из отходов электроники

Камень, золото, добыча, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 02:20 Фото: pixabay
Австралийские ученые из Университета Флиндерса предложили безопасную и устойчивую технологию извлечения золота, которая может стать альтернативой токсичным методам в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, сообщает Zakon.kz.

Научный труд опубликован в журнале Nature Sustainability. Новая методика позволяет эффективно извлекать золото из руды, электронных плат и даже из научных отходов с минимальным воздействием на окружающую среду.

Вместо традиционно используемых ядовитых веществ, таких как цианид и ртуть, исследователи применили соединение, широко используемое для дезинфекции воды – трихлоризоциануровую кислоту. Она способна растворять золото в соленой воде.

Затем драгоценный металл из раствора извлекается с помощью специально разработанного полимера, богатого серой, который избирательно связывает золото даже в сложных смесях. Позже золото легко отделяется, а сам полимер можно переработать и использовать повторно.

По словам исследователей, новое решение может внести значительный вклад в устойчивую переработку ресурсов и снизить уровень загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и токсичными реагентами. Кроме того, метод открывает возможности для более широкого внедрения принципов "зеленой химии" и циркулярной экономики в промышленность.

Ранее астрономы выяснили, что спирт пришел на Землю из космоса.

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Аксинья Титова
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