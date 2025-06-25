Астрономы выяснили, что спирт пришел на Землю из космоса

Международная группа астрономов из США, Нидерландов, Японии и других стран впервые зафиксировала метанол и его изотопы в газопылевом диске молодой звезды HD 100453, расположенной в 330 световых годах от Земли, сообщает Zakon.kz.

Открытие может прояснить, как сложные органические соединения попали на нашу планету. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters.

Метанол – главный "строительный блок" для аминокислот и других органических молекул. Его уже находили в протопланетных дисках, но изотопные формы этого соединения обнаружены впервые.

Наблюдения вели с помощью радиотелескопа ALMA в Чили, который позволил изучить химический состав диска звезды HD 100453. Эта звезда примерно в 1,6 раза массивнее Солнца, поэтому метанол в ее окрестностях остается в газообразном состоянии на большем расстоянии, чем в молодой Солнечной системе.

Ученые обнаружили, что соотношение метанола и других органических молекул в диске HD 100453 напоминает состав комет в нашей системе. Это подтверждает гипотезу о том, что кометы могли доставить на Землю сложные органические вещества, сыграв ключевую роль в зарождении жизни.

Ранее крупнейший телескоп в мире показал первые изображения ночного неба.