Палеонтологи открыли нового динозавра-кенгуру

С результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science. В ней команда палеонтологов из Великобритании описала нового динозавра по частично сохранившемуся скелету и пролила свет на эволюцию динозавров, в процессе которой маленькие особи превратились в титанов.

Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London