Палеонтологи открыли нового динозавра-кенгуру

Приблизительно 145-150 миллионов лет назад среди динозавров бродило существо ростом с крупную собаку. У него были маленькая голова и относительно длинные ноги с огромными ступнями, которые позволяли быстро бегать, сообщает Zakon.kz.

С результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science. В ней команда палеонтологов из Великобритании описала нового динозавра по частично сохранившемуся скелету и пролила свет на эволюцию динозавров, в процессе которой маленькие особи превратились в титанов.

Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London

Почти вся история динозавров – о гигантах. Под пологом древних лесов и среди зарослей папоротников также бегали мелкие рептилии, млекопитающие и небольшие динозавры. О таких видах известно меньше. Все потому, что их хрупкие кости хуже сохраняются, чем массивные скелеты гигантов.

В 2021-2022 годах в формации Моррисон ученые нашли часть скелета. Это позволило палеонтологам сделать вывод, что перед ними ранее неизвестный науке вид динозавра. Его назвали Enigmacursor mollyborthwickae. Первое слово можно перевести как "загадочный бегун", а второе – имя и фамилия филантропа Молли Бортвик.

Enigmacursor mollyborthwickae жил 145-150 миллионов лет назад, в конце юрского периода. Передвигался на двух ногах, имел длинные задние конечности и большие ступни. Взрослая особь достигала 64 сантиметров в высоту, а длина тела составляла почти 180 сантиметров. Хвост был длиннее остальной части тела. Внешне он чем-то напоминал валлаби (родственник кенгуру).

Ранее ученые открыли монгольского тираннозавра размером с лошадь.