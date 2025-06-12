Ученые открыли монгольского тираннозавра размером с лошадь

Ученые открыли ранее неизвестный вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, жившего 86 миллионов лет назад. Он может быть прямым предком гигантских тираннозавров, таких как Ти-Рекс, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC, первоначально его останки были найдены в 1970-х в пустыне Гоби Монголии, где были приписаны плотоядному алектозавру. С тех пор окаменелости серьезно не изучались. В 2023 году аспирант канадского университета Калгари снова обратил внимание на эти находки.

Во время экспедиции он инициировал повторное изучение, так как заметил, что некоторых особенностей, таких как воздушная полость около носа, обычно не бывает у подобных видов.

"После повторного изучения исследователи пришли к выводу, что окаменелости принадлежат новому виду тираннозавридов", – говорится в сообщении телеканала.

Новый вид, который жил 86 млн лет назад, был назван Khankhuuluu mongoliensis.

Эта рептилия является "относительно небольшим" тираннозавром, размеры которого сравнивают с "крупной лошадью": около двух метров в высоту, а весом около 750 кг. Длинные ноги позволяли ему быстро бегать, но строение черепа не позволяло быть смертоносным хищником.

Предполагается, что он был прямым предком более крупных тираннозавров, среди которых Ти-Рекс, живший на 20 миллионов лет позднее.

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