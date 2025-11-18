#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В Бразилии нашли крокодила, который жил еще до появления динозавров

Рептилия, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 05:59 Фото: pexels
На юге Бразилии обнаружили новую породу плотоядных рептилий, которые жили до появления динозавров. Речь идет о существе Tainrakuasuchus bellator, которое жило 240 млн лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, крокодил был хищником, принадлежавшим к группе Pseudosuchia, ранних родственников современных крокодилов и аллигаторов.

Фото: Tainrakuasuchus bellator

"Эта находка свидетельствует о существовании грозного охотника, жившего в триасовом периоде. Исследователи из Федерального университета Санта-Мария утверждают, что Tainrakuasuchus bellator достигал около 2,4 метра в длину и весил около 60 килограммов", – добавляют в материале.

Ученые выяснили, что рептилия полагалась на скорость и точность во время охоты. Она использовала свою длинную шею и быстрые движения, чтобы поймать добычу, после чего задерживала ее острыми, изогнутыми зубами.

"Это животное было активным хищником, но, несмотря на свои относительно большие размеры, оно было далеко не самым большим охотником своего времени, поскольку в той же экосистеме обитали гиганты длиной до семи метров", – отметил главный автор исследования доктор Родриго Темп Мюллер.

Исследователь подчеркнул, что Tainrakuasuchus bellator может быть похожим на динозавра для случайных наблюдателей, но главные особенности скелета отличают его от динозавров.

Фото: Tainrakuasuchus bellator

"Хотя внешне он напоминает динозавра, Tainrakuasuchus bellator не принадлежит к этой группе. Один из самых ярких способов отличить его от динозавров – это структура таза, где характеристики его тазобедренных и бедренных суставов очень отличаются", – объяснил он.

Несмотря на то, что конечности животного не сохранились, исследователи утверждают, что оно передвигалось на четырех лапах, как и его близкие родственники.

Ранее биологи назвали морское существо, у которого мозг расположен по всему телу.

Аксинья Титова
