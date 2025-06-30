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Наука и технологии

Ученые рассказали, какие инфекции можно подхватить во время летнего купания

Пляж, лето, люди, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 02:30 Фото: pixabay
С наступлением летней жары казахстанцы отправляются на отдых вблизи рек и озер. Это может быть небезопасным. Эксперты Пермского Политеха (Россия) рассказали, какие инфекции можно в них подхватить, сообщает Zakon.kz.

Купание в загрязненных источниках сопряжено с риском заражения различными инфекциями.

Кожные – одни из самых распространенных. Бактерии могут вызывать дерматит купальщика, характеризующийся зудящими высыпаниями. Грибковые инфекции, например, стригущий лишай, также могут передаваться через загрязненную воду.

Желудочно-кишечные инфекции вызываются бактериями (кишечная палочка, сальмонелла, шигелла), вирусами (норовирус, ротавирус, гепатит А) и паразитами (лямблии, криптоспоридии). Попадая в организм с водой, они вызывают диарею, рвоту, боли в животе и лихорадку. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.

Ушные инфекции (наружный отит) часто вызываются бактериями родов моракселла, ацинетобактер, клебсиелла, синегнойная палочка, попадающими в ухо во время плавания. Они проявляются болью, зудом и выделениями из уха.

"Реже встречаются более серьезные инфекции, такие как лептоспироз, вызываемый бактериями Leptospira, которые проникают в организм через поврежденную кожу или слизистые оболочки и могут вызывать лихорадку, головную боль, мышечные боли и спазмы", – рассказывает Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха.

Чтобы отдых на пляже был безопасным, помните о мерах предосторожности. Плавайте только в специально отведенных местах. При наличии ран или царапин лучше остаться на берегу, чтобы избежать попадания инфекции. Душ с мылом после купания поможет смыть с кожи все, что может вызвать раздражение или болезнь.

Ранее стало известно, какие напитки опасно пить в жару.

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Аксинья Титова
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