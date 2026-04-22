Ученые обнаружили "мегагнездо" динозавров, в котором нашли 256 яиц

В Центральной Индии были обнаружены 92 гнезда динозавров и 256 яиц древних рептилий. Это делает находку одной из крупнейших из когда-либо найденных.

Как пишет Daily Galaxy, месторождение относится к позднему меловому периоду и связано с титанозаврами – длинношеими травоядными гигантами, которые когда-то бродили по Земле.

Огромное количество гнезд указывает на то, что это было крупное место размножения, возможно, используемое одновременно несколькими видами. Ученые изучали эту территорию в период с 2017 по 2020 год и идентифицировали шесть различных типов яиц.

Эта деталь намекает на то, что несколько видов титанозавров могли возвращаться в одно и то же место для откладывания яиц. Уже одни цифры поражают: 92 гнезда и 256 яиц, разбросанных по всей территории.

При таком количестве гнезд, расположенных близко друг к другу, трудно представить, как эти огромные динозавры передвигались, не наступая на собственные яйца.

Одна из самых примечательных особенностей на месте находки – отсутствие костей взрослых особей и останков детенышей динозавров. Титанозавры, вероятно, откладывали яйца, а затем оставляли их.

Вероятно, яйца были закопаны в неглубокие ямы и засыпаны песком или осадками.

Среди всех ископаемых находок одна действительно выделялась: яйцо внутри другого яйца, известное как ovum-in-ovo (яйцо в яйце). Это явление наблюдалось у птиц и раньше, но никогда у динозавров.

