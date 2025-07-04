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Наука и технологии

Как искусственный интеллект изменил процесс перевода документов на госслужбе

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 11:51 Фото: senate.parlam.kz
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун 4 июля 2025 года в Astana Hub рассказал, как искусственный интеллект изменил процесс перевода документов на государственной службе, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что искусственный интеллект уже сейчас помогает госслужащим с более лучшим качеством переводить документы c казахского на русский языки и наоборот. Раньше из-за того, что сервисы по переводу документов находятся в других странах госслужащему нужно было сначала удалять персональные данные из документа, потом искать компьютер с доступом в интернет, потому что в госорганах используется закрытая сеть. И только после этого можно было зайти на онлайн-переводчик, а зачастую нужно было обращаться к настоящему переводчику.

"Ранее госаппарат был и работал в таком формате. Сегодня мы имеем переводчик на базе Alem gpt, мы его поставили полностью в закрытом контуре с открытыми кодами, проверили, провели тестирование на информационную безопасность. И вот основные моменты, которые занимают очень много времени, уже автоматизирует", – сказал Дмитрий Мун.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев прокомментировал возможность замены госслужащих искусственным интеллектом.

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Бауыржан Муканов
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