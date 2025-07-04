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Общество

Минцифры тестирует цифрового помощника по получению госуслуг

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 17:39 Фото: pexels
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун 4 июля 2025 года в Astana Hub рассказал, что ведомство тестирует цифрового помощника по получению государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что до конца 2026 года планируется создать 50 ИИ-агентов совместно со всеми госорганами. Они будут помогать 7 млн казахстанцев. В министерстве изучили самые длительные процессы при взаимодействии государства и казахстанцев и хотят делегировать их цифровым помощникам.

"Уже в этом году появится в eGov mobile возможность выбирать этих агентов. Некоторые из них уже готовые, находятся на продвинутой стадии 12 из них. Первый ИИ-агент сегодня уже имеет точность 75% – это помощник по получению госуслуг. Для повышения его точности сотрудники ЦОНов ежедневно задают сотни вопросов для того, чтобы понимать, где он еще плохо себя показывает, мы его дообучаем", – сказал Дмитрий Мун.

Он добавил, что на сегодня более 1 млн пользователей разосланы push-уведомления для получения обратной связи и дальнейшего масштабирования услуги.

Ранее вице-министр рассказал, как искусственный интеллект изменил процесс перевода документов на госслужбе.

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Бауыржан Муканов
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