Минцифры тестирует цифрового помощника по получению госуслуг

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун 4 июля 2025 года в Astana Hub рассказал, что ведомство тестирует цифрового помощника по получению государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что до конца 2026 года планируется создать 50 ИИ-агентов совместно со всеми госорганами. Они будут помогать 7 млн казахстанцев. В министерстве изучили самые длительные процессы при взаимодействии государства и казахстанцев и хотят делегировать их цифровым помощникам.

"Уже в этом году появится в eGov mobile возможность выбирать этих агентов. Некоторые из них уже готовые, находятся на продвинутой стадии 12 из них. Первый ИИ-агент сегодня уже имеет точность 75% – это помощник по получению госуслуг. Для повышения его точности сотрудники ЦОНов ежедневно задают сотни вопросов для того, чтобы понимать, где он еще плохо себя показывает, мы его дообучаем", – сказал Дмитрий Мун.

Он добавил, что на сегодня более 1 млн пользователей разосланы push-уведомления для получения обратной связи и дальнейшего масштабирования услуги.

Ранее вице-министр рассказал, как искусственный интеллект изменил процесс перевода документов на госслужбе.