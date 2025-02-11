Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун рассказал, как искусственный интеллект будут использовать в сельском хозяйстве, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Мун на заседании правительства 11 февраля 2025 года заявил, что планируется внедрять агентов на базе искусственного интеллекта для автоматизации ключевых процессов в сельском хозяйстве.

"Основные проекты – чат-бот-ассистент с элементами искусственного интеллекта для субсидирования сельскохозяйственных заявок. ИИ автоматически проверяет заявки и снижает процент отклонений из-за некорректных данных", – сказал Дмитрий Мун.

Он пояснил, что ошибки уменьшатся с 30 до 5%. Интеллектуальная система анализа почвы снижает ручной труд на 75-80%, повышает точность рекомендаций до 95%, а дроны с ИИ для борьбы с вредителями сокращают потери урожая на 25-30%. Реализация этих проектов запланирована на 2025-2026 годы.

Вице-министр привел следующий пример будущего агента на базе искусственного интеллекта для сельского хозяйства. Он будет предоставлять актуальную информацию о мерах государственной поддержки, субсидиях, сроках подачи заявок и необходимых документах. Чат-бот будет основан на официальных данных Министерства сельского хозяйства и станет помогать аграриям быстро получать нужные ответы.

Как в сферу образования будут внедрять ИИ, можно почитать здесь.

