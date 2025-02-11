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Технологии

Как искусственный интеллект будут использовать в сельском хозяйстве

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 11:39 Фото: freepik
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун рассказал, как искусственный интеллект будут использовать в сельском хозяйстве, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Мун на заседании правительства 11 февраля 2025 года заявил, что планируется внедрять агентов на базе искусственного интеллекта для автоматизации ключевых процессов в сельском хозяйстве.

"Основные проекты – чат-бот-ассистент с элементами искусственного интеллекта для субсидирования сельскохозяйственных заявок. ИИ автоматически проверяет заявки и снижает процент отклонений из-за некорректных данных", – сказал Дмитрий Мун.

Он пояснил, что ошибки уменьшатся с 30 до 5%. Интеллектуальная система анализа почвы снижает ручной труд на 75-80%, повышает точность рекомендаций до 95%, а дроны с ИИ для борьбы с вредителями сокращают потери урожая на 25-30%. Реализация этих проектов запланирована на 2025-2026 годы.

Вице-министр привел следующий пример будущего агента на базе искусственного интеллекта для сельского хозяйства. Он будет предоставлять актуальную информацию о мерах государственной поддержки, субсидиях, сроках подачи заявок и необходимых документах. Чат-бот будет основан на официальных данных Министерства сельского хозяйства и станет помогать аграриям быстро получать нужные ответы.

Как в сферу образования будут внедрять ИИ, можно почитать здесь. 

Бауыржан Муканов
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