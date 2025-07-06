Астрономы обнаружили странного "межзвездного гостя"

Астрономы обнаружили третий межзвездный объект, имеющий происхождение за пределами нашей Солнечной системы. Первым межзвездным объектом был "Оумуамуа", открытый в 2017 году. Вторым была комета под названием 2I Борисова, сообщает Zakon.kz.

По информации CBC, этот новый объект, названный Центром малых планет Международного астрономического союза 3I/ATLAS или C/2025 N1 (ATLAS), был обнаружен с помощью обзорного телескопа, называемого Системой последнего оповещения об астероидном столкновении с Землей (ATLAS), которая служит системой раннего оповещения о столкновении астероидов.

Предполагается, что 3I/ATLAS не представляет никакой опасности для Земли. Когда Оумуамуа был впервые обнаружен, его посчитали продолговатым астероидом, но последующие наблюдения подтвердили, что это комета, как и 2I Борисов.

Фото: Дэн Рэнкин, обсерватория Сагуаро

Астрономы, проведя новые наблюдения, увидели некоторые признаки хвоста у нового объекта, что означает, что это, вероятно, также комета.

Причина, по которой астрономы полагают, что 3I/ATLAS находится за пределами нашей Солнечной системы, заключается в так называемом эксцентриситете объекта.

Периодические кометы, которые многократно вращаются вокруг Солнца, как правило, имеют эксцентриситет от 0,2 до 0,7. Кометы с числом больше единицы считаются гиперболическими и, вероятно, происходят из Облака Оорта, которое окружает нашу Солнечную систему и содержит миллиарды ледяных объектов. Это также может указывать на то, что объект находится за пределами нашей Солнечной системы.

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