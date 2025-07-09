Казахстан вошел в десятку сильнейших государств мира в сфере развития цифровых госуслуг

К 2025 году Казахстан стал региональным лидером цифровой трансформации не только в сфере финансовых технологий и экспорта IT-услуг, но и в предоставлении госуслуг, развитии искусственного интеллекта и расширении широкополосного доступа в интернет, сообщает Zakon.kz.

Это позволило нашей стране войти в десятку мировых лидеров по уровню цифровых госуслуг и стремительно превратиться в образец цифровой модернизации в Евразии. Такие данные приводят аналитики известного английского журнала The World Financial Review.

От ресурсной экономики к цифровой готовности

В исследовании сказано, что ранее воспринимавшаяся, прежде всего, как богатая природными ресурсами постсоветская страна сейчас Казахстан находится в авангарде цифровых преобразований в Центральной Азии. Стратегия страны вышла за рамки стимулирования финтех-бумa – она охватывает системную цифровизацию госуслуг, расширение инклюзивного широкополосного интернета, создание национальной экосистемы ИИ и международное сотрудничество в стартап-среде.

"Вхождение Казахстана в число лидеров по Индексу онлайн-услуг (Online Services Index, OSI) наряду с Южной Кореей, Эстонией и Данией – большое достижение. Согласно Индексу развития электронного правительства ООН за 2024 год, государство поднялось сразу на четыре позиции, заняв 24-е место в мире и опередив Германию, Китай и Австралию. Среди стран СНГ Казахстан возглавил гонку цифрового управления", – отметили исследователи.

Свыше 92% госуслуг в республике доступны в онлайн-формате. Казахстанцы активно пользуются более чем 1200 электронными услугами через национальный портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Примечательно, что аудитория этих платформ только за последний год выросла на 1,1 млн пользователей и достигла 11 млн. В первой половине 2025 года оказано более 23 млн цифровых услуг, почти 45% из них получены через смартфоны, что подтверждает мобильную стратегию цифровизации Казахстана.

Цифровизация касается не только доступа, но и способов предоставления услуг и управления данными, отметили исследователи. Экосистема eGov стала неотъемлемой частью повседневной жизни: от регистрации бизнеса до получения медицинской помощи, продления документов или подачи юридических заявлений.

Платформа eGov Mobile постоянно совершенствуется: внедряется биометрическая идентификация, уведомления push-формата и интеграция с другими суперприложениями, что все больше стирает границу между государственными и частными цифровыми экосистемами.

"По состоянию на середину 2025 года на портале eGov.kz зарегистрировано более 14,7 млн пользователей, за последний год добавлено 215 тыс. новых аккаунтов – это подтверждает рост цифрового доверия и вовлеченность населения", – пишет издание.

Экосистема Казахстана: стратегический скачок вперед

В прошлом году Казахстан утвердил Концепцию развития искусственного интеллекта – правовую и стратегическую основу, действующую до 2029 года. Документ закладывает базу для этичного внедрения ИИ, национальных стандартов и регуляторных механизмов. Сейчас ведется работа по преобразованию концепции в Национальную стратегию развития ИИ, целью которой станет интеграция ИИ в здравоохранение, образование, энергетику, госуправление и науку.

"Ключевым элементом этой стратегии станет запуск самого мощного суперкомпьютера Центральной Азии, намеченный на июль 2025 года. Суперкластер ИИ разместится в сертифицированном Tier III дата-центре при Министерстве цифрового развития и будет интегрирован в национальную AI-платформу. Он станет доступен для университетов, стартапов и частных компаний, обеспечивая открытый, безопасный и локализованный доступ к вычислительным ресурсам. Для поддержки этой инициативы правительство совместно с Парламентом разрабатывает проект закона об искусственном интеллекте. Закон будет регулировать отношения между государственными органами, физическими лицами и бизнесом в сфере разработки и применения технологий ИИ", – говорится в отчете исследователей.

Казахстан также создает Международный консультативный совет по вопросам ИИ при президенте, который займется формированием национальной политики и развитием международного сотрудничества. В состав Совета войдут ведущие мировые эксперты, исследователи и предприниматели.

Стартап-экосистема и кадры: создание нового рынка

Технологическая динамика Казахстана отражается и в стартап-среде. В 2024 году отечественные стартапы привлекли свыше 250 млн долларов венчурных инвестиций – в три раза больше, чем годом ранее, отметили эксперты. Флагманский акселератор страны Astana Hub объединяет более 1300 стартапов из 28 стран, общий объем выручки которых составил 1,2 трлн тенге, а экспортная выручка превысила 140 млрд тенге.

"Стартапы пользуются налоговыми льготами, упрощенными визовыми процедурами и доступом к национальному и международному капиталу. Интерес проявляют крупнейшие мировые IT-компании: в 2025 году Telegram официально стал резидентом Astana Hub, что ознаменовало новую эру сотрудничества Казахстана с глобальными BigTech. Казахстан уже может похвастаться растущим списком успешных стартапов, вышедших на мировые рынки, включая США, ОАЭ, Нидерланды, Великобританию, Германию и другие страны. Среди них – Alaqan, Codiplay, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour и ApartX", – подчеркнули иностранные аналитики.

Исследователи сделали акцент на Codiplay – EdTech-компания, которая работает над повышением цифровой грамотности школьников, применяя передовые образовательные инструменты. Ее стоимость оценивается в 100 млн долларов. Codiplay внедрена более чем в 450 школах по всему миру, включая Великобританию, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Турцию и Азербайджан, и недавно начала масштабироваться по всей территории Казахстана.

Для расширения этой динамики Казахстан запускает международные тех-хабы в Саудовской Аравии, Сингапуре и США, создавая дополнительные мосты для экспорта IT-услуг и международного сотрудничества.

"Стартап-экосистема Казахстана процветает благодаря активной поддержке государства, а также усилиям частных венчурных фондов и бизнес-ангелов. В 2025 году был создан Qazaqstan Venture Group – венчурный фонд объемом 1 млрд долларов, нацеленный на поддержку стартапов в сфере ИИ. Этот проект дополняет ранее созданный Astana Hub Ventures – фонд, поддерживающий стартапы не только из Казахстана и Центральной Азии, но и со всего мира. Эти амбициозные инвестиции призваны стимулировать инновации, запустить новую волну технологических стартапов и укрепить более широкую IT-экосистему страны, создавая фундамент для устойчивого экономического роста", – обозначено в исследовании.

Цифровая революция меняет и рынок труда Казахстана. К 2024 году в стране насчитывается более 18 тыс. IT-компаний, где заняты 187 тыс. человек, – рост числа рабочих мест составил 12% за год. Государственная программа Tech Orda нацелена на подготовку 20 тыс. новых IT-специалистов к 2029 году, предоставляя грантовое обучение в частных IT-школах.

Упор делается не только на обучение программистов, но и на развитие полного спектра цифровых профессий – от инженеров ИИ до аналитиков данных, продуктовых менеджеров и специалистов по кибербезопасности. Региональные IT-хабы, число которых достигло 18, играют ключевую роль в поиске и развитии талантов.

Импульс нарастает, но вызовы остаются

Несмотря на впечатляющие успехи, Казахстан все еще сталкивается со структурными вызовами: высокой концентрацией рынка в финтехе, недостаточной связанностью сельских районов и ранней стадией готовности к ИИ. Однако агрессивная цифровая стратегия государства, институциональная согласованность и активное участие частного сектора указывают на устойчивую траекторию роста, отметили эксперты.

С приближением к полному охвату широкополосной связью, масштабированием инфраструктуры искусственного интеллекта и глобализацией стартап-экосистемы Казахстан не просто трансформируется – он формирует цифровое будущее Евразии, говорится в отчете.

4 июля 2025 года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун в Astana Hub рассказал, что ведомство тестирует цифрового помощника по получению государственных услуг. Он отметил, что до конца 2026 года планируется создать 50 ИИ-агентов совместно со всеми госорганами. Они будут помогать 7 млн казахстанцев. В министерстве изучили самые длительные процессы при взаимодействии государства и казахстанцев и хотят делегировать их цифровым помощникам.