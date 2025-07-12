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Наука и технологии

Выявлена нетипичная причина ухудшения памяти

проблемы с памятью, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 12:16 Фото: freepik
Не помнить о том, зачем вы вошли в комнату, – это не признак деменции, а вполне типичная особенность работы мозга, сообщает Zakon.kz

Об этом 10 июня 2025 рассказали эксперты медицинской организации HealthTest UK в интервью HuffPost.

Специалисты пояснили, что мозг воспринимает дверные проемы как сигнал о завершении одного события и начале другого.

"В результате информация, связанная с предыдущей задачей, считается неактуальной и может быть забыта. Именно поэтому люди часто заходят в комнату и не могут вспомнить, зачем туда пришли", – объясняют эксперты.

Это явление называют "эффектом дверного проема". Оно не считается патологией, но может усиливаться при усталости и нехватке сна. В таких условиях мозг фокусируется только на самой важной информации, чтобы сэкономить ресурсы.

Ранее психолог раскрыла простой способ побороть лень.

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Асель Аукешева
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