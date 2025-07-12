Выявлена нетипичная причина ухудшения памяти
Фото: freepik
Не помнить о том, зачем вы вошли в комнату, – это не признак деменции, а вполне типичная особенность работы мозга, сообщает Zakon.kz
Об этом 10 июня 2025 рассказали эксперты медицинской организации HealthTest UK в интервью HuffPost.
Специалисты пояснили, что мозг воспринимает дверные проемы как сигнал о завершении одного события и начале другого.
"В результате информация, связанная с предыдущей задачей, считается неактуальной и может быть забыта. Именно поэтому люди часто заходят в комнату и не могут вспомнить, зачем туда пришли", – объясняют эксперты.
Это явление называют "эффектом дверного проема". Оно не считается патологией, но может усиливаться при усталости и нехватке сна. В таких условиях мозг фокусируется только на самой важной информации, чтобы сэкономить ресурсы.
Ранее психолог раскрыла простой способ побороть лень.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript