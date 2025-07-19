Ученые опубликовали уникальные снимки древнейшей кометы: мы увидим ее осенью

Американские астрономы получили новые фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS, что позволило им уточнить траекторию движения через Солнечную систему, а также подтвердить ее рекордно крупные размеры, сообщает Zakon.kz.

Максимальный диаметр кометы составляет порядка 20 км. Это делает ее самым крупным "межзвездным гостем" и дополнительно повышает интерес к последующему изучению в конце осени и начале зимы, когда 3I/ATLAS сблизится с Солнцем.

Об этом сообщила пресс-служба американской Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab).

"Высокая чувствительность обсерватории Gemini, а также возможность гибко регулировать график проводимых ей наблюдений, позволили нам получить первые ранние данные по облику этого межзвездного странника. Мы ожидаем получить еще больше интересных сведений после того, как данная комета прогреется после долгого путешествия через холодную пустоту между звездами", – заявил научный сотрудник Международной обсерватории Gemini Мартин Стилл, чьи слова приводит пресс-служба NOIRLab.

Как отмечается в сообщении, первые детальные снимки третьего межзвездного объекта были получены при помощи инструментов Международной обсерватории Gemini в то время, когда 3I/ATLAS находилась в окрестностях орбиты Юпитера, на расстоянии в 465 млн км от Земли. Анализ этих фотографий помог ученым получить первые оценки размера данного объекта, а также уточнить траекторию его движения через Солнечную систему.

Также ученые обнаружили, что комета 3I/ATLAS движется по очень параболической траектории, что подтверждает его межзвездную природу, а также отличает его от двух предыдущих "гостей" из открытого космоса, которые уступали новой межзвездной комете в этом отношении в несколько раз.

Новые орбитальные данные, как надеются исследователи, помогут лучше подготовиться к сближению 3I/ATLAS с Землей и Солнцем и проработать более детальную программу наблюдений за данным объектом.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля 2025 года автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.