Появились первые снимки уникальной кометы

Находящимся за пределами земного шара космонавтам удалось запечатлеть уникальную комету Цзыцзиньшань-ATLAS, сообщает Zakon.kz.

Российский космонавт Александр Гребёнкин поделился ее снимками.

Фото: центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Как отмечается на сайте Star Walk, особенной комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) делает то, что она будет очень яркой и увидеть ее наверняка можно будет невооруженным глазом.

Фото: центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина

"Если повезет, она может стать исключительно яркой и даже превзойти C/2020 F3 (NEOWISE), которая радовала наблюдателей летом 2020 года. Прошло много времени с тех пор, как мы видели такую яркую комету, поэтому наблюдатели очень взволнованы из-за C/2023 A3", – отмечают эксперты.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) is finally here ! ☄️✨I captured this image this morning at 09:22 UTC from @LCOAstro in Atacama desert in Chile 🇨🇱 The view was absolutely spectacular ! The clouds were constantly moving just above the horizon, but we got really lucky when the… pic.twitter.com/AoClHkatFr — Yuri Beletsky (@YBeletsky) September 24, 2024

Также ожидается, что у кометы будет виден красивый хвост. Цзыцзиньшань-ATLAS будет прекрасно видна из Северного полушария. Последней яркой кометой, видной из северных широт, была комета Хейла-Боппа в 1997 году.

Комета достигнет пика яркости в пятницу, 27 сентября. Жители Северного полушария смогут ее увидеть в нескольких градусах над горизонтом на юго-востоке примерно за 30 минут до рассвета между пятницей, 27 сентября, и средой, 2 октября.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) this morning from New Zealand



Credit Max Inwood pic.twitter.com/600zPiNfU0 — Domenico (@AvatarDomy) September 25, 2024

Эксперты рекомендуют наблюдать за явлением в воскресенье, 29 сентября, и понедельник, 30 сентября. Лучше всего будет видно явление при использовании бинокля или телескопа. А 12 октября комета подойдет к Земле ближе всего, она достигнет максимальной яркости и будет видна даже невооруженным глазом.

Cometa #TsuchinshanATLAS (c/2023 a3) fotografía real y orientación astronómica para verlo hacia el este antes de la salida del sol desde Chile y Sudamérica. pic.twitter.com/GNs68Yt1gG — Antonio Rishi (@Antony_ant_cl) September 24, 2024

Ранее мы писали, что Цзыцзиньшань-ATLAS является долгопериодической кометой. Она приближается к Солнцу примерно раз в 26 тысяч лет. Это значит, что когда она "заглядывала" к Солнцу в прошлый раз, на Земле еще жили мамонты и шерстистые носороги.