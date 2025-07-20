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Наука и технологии

В Японии создадут трехметрового человекоподобного робота для спасательных работ

робот, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 15:39 Фото: pixabay
Один из крупнейших университетов Японии объединит усилия с частными компаниями для совместной разработки новейших человекоподобных роботов. Их будут использовать при ликвидации последствий стихийных бедствий и спасательных работах, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Kyodo, высота роботов составит три метра, а вес – 300 кг.

"Такие роботы смогут передвигаться со скоростью 5 км/ч и поднимать тяжести весом свыше 100 кг. Главной задачей огромных человекоподобных роботов станет разбор завалов после землетрясений и других стихийных бедствий, с которыми Япония сталкивается регулярно", – пишет агентство.

Тестовая модель будет готова уже к концу 2026 года, а массовое производство планируется запустить к 2029 году.

Ранее ученые из Университета Тиба впервые обнаружили в Японии редкий патоген Aspergillus latus, способный вызывать тяжелую форму аспергиллеза – грибковой инфекции легких. Отмечается, что вирус неизлечим.

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Андрей Дюсупов
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