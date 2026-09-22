Гуманоидных роботов могут привлечь к работе на военных базах Японии
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Правительство Японии рассматривает возможность начать масштабное исследование применения человекоподобных роботов в сфере обороны, сообщает Zakon.kz.
Предполагается, пишет Saitama Shimbun, что машины с искусственным интеллектом и технологиями "физического ИИ" смогут выполнять задачи на военных базах, включая охрану объектов и транспортировку грузов.
Инициатива связана с нехваткой личного состава в японских Силах самообороны. Использование ИИ и беспилотных систем должно позволить сократить потребность в людях при выполнении вспомогательных задач.
При этом непосредственное использование гуманоидных роботов в боевых действиях пока не рассматривается. Об этом уточнили источники в правительстве и правящей партии Японии.
Ранее сообщалось, что роботы начали производить роботов в Китае.
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