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Мир

Гуманоидных роботов могут привлечь к работе на военных базах Японии

Гуманоидных роботов могут привлечь к работе на военных базах Японии, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 19:11 Фото: pixabay
Правительство Японии рассматривает возможность начать масштабное исследование применения человекоподобных роботов в сфере обороны, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, пишет Saitama Shimbun, что машины с искусственным интеллектом и технологиями "физического ИИ" смогут выполнять задачи на военных базах, включая охрану объектов и транспортировку грузов.

Инициатива связана с нехваткой личного состава в японских Силах самообороны. Использование ИИ и беспилотных систем должно позволить сократить потребность в людях при выполнении вспомогательных задач.

При этом непосредственное использование гуманоидных роботов в боевых действиях пока не рассматривается. Об этом уточнили источники в правительстве и правящей партии Японии.

Ранее сообщалось, что роботы начали производить роботов в Китае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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