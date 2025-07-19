В Японии открыли смертельно опасный неизлечимый вирус

Ученые из Университета Тиба впервые обнаружили в Японии редкий патоген Aspergillus latus, способный вызывать тяжелую форму аспергиллеза – грибковой инфекции легких, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Medical Mycology. В ней говорится, что особую тревогу вызывает устойчивость патогена к противогрибковым препаратам и его скрытая природа: этот грибок – гибрид двух видов и может долго оставаться нераспознанным.

Aspergillus – род грибов, распространенных в воздухе и на поверхностях. Обычно они безопасны, но у людей с ослабленным иммунитетом могут вызывать опасные инфекции. A. fumigatus, A. niger и A. nidulans – наиболее известные возбудители аспергиллеза, но A. latus – особый случай.

Это гибрид, сочетающий гены от A. spinulosporus и родственного A. quadrilineatus, что делает его трудным для распознавания при обычной диагностике.

В лабораторных испытаниях японские штаммы A. latus показали пониженную чувствительность к каспофунгину и амфотерицину B – основным препаратам для лечения тяжелых грибковых инфекций.

Авторы призывают расширить использование молекулярных методов диагностики, чтобы не упустить скрытые угрозы.

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