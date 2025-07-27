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Наука и технологии

В Китае построили первую площадку для многоразовой ракеты

Китайский космодром, ракета, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 06:41 Фото: Space Pioneer
Китайский стартап Space Pioneer завершил строительство стартовой площадки на космодроме Цзюцюань для своей многоразовой ракеты "Тяньлун-3" (Tianlong-3) , сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, она по внешнему виду и техническим характеристикам сопоставима с Falcon 9 компании SpaceX.

"Тяньлун-3" представляет собой 71-метровую двухступенчатую ракету, работающую на керосине и жидком кислороде. По данным компании, она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и подходит для развертывания более 30 спутников за один пуск.

Первая ступень ракеты, оснащенная девятью двигателями Tianhuo-12, может быть повторно использована до 10 раз.

В первый полет "Тяньлун-3" отправится до конца 2025 года.

Ранее стало известно, чем грозит столкновение астероида 2024 YR4 с Луной.

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Аксинья Титова
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