Китай показал состояние многоразовой ракеты после испытаний

Китайская космическая компания Space Epoch (Sepoch) рассказала об успехе испытания прототипа многоразовой ракеты YXZ-1. 29 мая состоялся успешный вертикальный взлет с последующим приводнением, сообщает Zakon.kz.

Специалисты опубликовали снимки неповрежденного прототипа.

Sepoch has released the official test video. pic.twitter.com/fh9IDluAwm — Ace of Razgriz (@raz_liu) May 29, 2025

Они отметили, что ракета успешно выполнила все запланированные этапы полета: зажигание двигателей и подъем, регулировку тяги, выключение двигателя, свободный спуск, повторное включение двигателя, замедление и зависание, а также мягкое приводнение.

Recovering the YXZ-1, the vehicle's condition IMO looks pretty good. https://t.co/fNbDwmGzaL pic.twitter.com/C3ycrDQENt — Ace of Razgriz (@raz_liu) May 30, 2025

До конца текущего года Space Epoch намерена провести полноценный полет YXZ-1.

Ракета-носитель предназначена для многоразового использования и будет способна вывести до 10 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Ранее обеспокоенность поведением Китая в Южно-Китайском море выразили главы оборонных ведомств Австралии, США, Филиппин и Японии.