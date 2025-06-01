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Наука и технологии

Китай показал состояние многоразовой ракеты после испытаний

Испытательный полет , фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 05:27 Фото: Space Epoch
Китайская космическая компания Space Epoch (Sepoch) рассказала об успехе испытания прототипа многоразовой ракеты YXZ-1. 29 мая состоялся успешный вертикальный взлет с последующим приводнением, сообщает Zakon.kz.

Специалисты опубликовали снимки неповрежденного прототипа.

Они отметили, что ракета успешно выполнила все запланированные этапы полета: зажигание двигателей и подъем, регулировку тяги, выключение двигателя, свободный спуск, повторное включение двигателя, замедление и зависание, а также мягкое приводнение.

До конца текущего года Space Epoch намерена провести полноценный полет YXZ-1.

Ракета-носитель предназначена для многоразового использования и будет способна вывести до 10 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Ранее обеспокоенность поведением Китая в Южно-Китайском море выразили главы оборонных ведомств Австралии, США, Филиппин и Японии.

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Аксинья Титова
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