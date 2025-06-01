Китай показал состояние многоразовой ракеты после испытаний
Специалисты опубликовали снимки неповрежденного прототипа.
Sepoch has released the official test video. pic.twitter.com/fh9IDluAwm— Ace of Razgriz (@raz_liu) May 29, 2025
Они отметили, что ракета успешно выполнила все запланированные этапы полета: зажигание двигателей и подъем, регулировку тяги, выключение двигателя, свободный спуск, повторное включение двигателя, замедление и зависание, а также мягкое приводнение.
Recovering the YXZ-1, the vehicle's condition IMO looks pretty good. https://t.co/fNbDwmGzaL pic.twitter.com/C3ycrDQENt— Ace of Razgriz (@raz_liu) May 30, 2025
До конца текущего года Space Epoch намерена провести полноценный полет YXZ-1.
Ракета-носитель предназначена для многоразового использования и будет способна вывести до 10 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.
Ранее обеспокоенность поведением Китая в Южно-Китайском море выразили главы оборонных ведомств Австралии, США, Филиппин и Японии.