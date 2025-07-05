Новый штамм коронавируса распространился в Британии: у него есть характерный симптом

Новый штамм коронавируса Stratus с уникальным симптомом распространился в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Independent, в стране сейчас существуют два вида штамма Stratus: XFG и XFG.3. Отличительной особенностью заболевания стал хриплый голос, который появляется у пациентов.

"Около 30% случаев заболевания COVID-19 в Британии приходится именно на эти два вида штамма", – отмечает газета.

При этом в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства пояснили, что заражению подвержены прежде всего люди, которые имеют ослабленный иммунитет, а сам вирус смог распространиться из-за снижения количества вакцинированных.

Ранее в Министерстве здравоохранения обратились с предупреждением к казахстанцам, которые планируют провести отпуск в других странах. Врачи призвали туристов соблюдать особую осторожность в регионах, где зафиксированы вспышки опасных инфекций.