Наука и технологии

Никогда прежде: последствия взрыва вулкана в Тихом океане почти добрались до космоса

Планета, Земля, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 19:51 Фото: NASA
15 января 2022 года вулкан на дне южной части Тихого океана взорвался с такой силой, что образовался шлейф дыма, поднявшийся на высоту 56 км, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, ученые ожидали обычных последствий: поднятия серных аэрозолей в атмосферу, незначительного потепления стратосферы и снижения температуры поверхности на год-два.

Вместо этого атмосфера охладилась в слое, где она должна была потеплеть, и для объяснения причин потребовалось три года международных исследований.

Новая научная оценка подтвердила, что извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапаи скорее охладило стратосферу, чем нагрело ее, не оставило измеримых следов на рекордных глобальных температурах 2023 и 2024 годов и выбросило в верхние слои атмосферы больше воды, чем любое извержение, которое ученые смогли измерить.

В центре внимания – цифра 146 тераграммов, масса водяного пара, доставленного извержением в стратосферу. Это составляет 10% от всей влаги, уже находящейся в этом атмосферном слое.

Согласно исследованию, проведенному ученым-атмосферологом Луисом Мильяном из Лаборатории реактивного движения НАСА и опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, общее количество воды почти в четыре раза превышает вклад извержения вулкана Пинатубо 1991 года, которое считалось современным эталоном вулканического разрушения атмосферы.

Практически все необычные особенности этого извержения объясняются одним фактом: кальдера (обширная впадина с крутыми стенками и ровным дном, образовавшаяся на вершине вулкана) Хунга находилась на глубине ниже поверхности океана. Эта глубина помещала ее в узкий физический диапазон.

Достаточно глубоко, чтобы извергающаяся магма перегрела огромные объемы морской воды, превратив ее в пар. И достаточно мелко, чтобы давление океана не могло заглушить взрыв. Если бы глубина составляла всего несколько сотен футов в любом направлении, извержение, вероятно, протекало бы как обычное явление.

National Geographic подтвердил, что столб вулканического дыма стал самым высоким из когда-либо зарегистрированных вулканических шлейфов. Он не остановился в стратосфере, а пронзил мезосферу – слой над ней, где воздух настолько разрежен, что метеоры сгорают при входе в атмосферу.

Сила взрыва также вызвала атмосферные волны давления, которые за шесть дней четыре раза обогнули планету. Эти волны были достаточно сильными, чтобы поднять уровень океанской воды в отдаленных бассейнах.

Ранее мы сообщали о том, что ночью казахстанцы увидят звездный дождь от кометы Галлея.

Аксинья Титова
