#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Наука и технологии

Ученые раскрыли, какие супруги рискуют умереть вслед за партнером

отношения, любовь, ученые, исследование , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 01:51 Фото: pixabay
Ученые из Университета Оулу выяснили, что смерть партнера в результате несчастного случая значительно сильнее повышает риск преждевременной смерти у оставшегося супруга, чем утрата из-за болезни, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Journals of Gerontology, Series B.

Специалисты проанализировали данные 318 351 человек в возрасте от 40 до 65 лет, состоявших в официальном или гражданском браке. За участниками наблюдали с 1995 по 2020 год и сравнивали их показатели смертности в течение 20 лет после потери партнера с данными тех, чьи супруги были живы.

Выяснилось, что внезапная гибель в результате несчастного случая особенно сильно влияет на риск смерти пережившего супруга – и этот эффект наиболее заметен среди официально состоящих в браке.

При этом люди, живущие в незарегистрированном союзе, как правило, сталкиваются с более высокой финансовой уязвимостью и меньшей правовой защитой после утраты, что также может увеличивать их риск смертности. Об этом сообщил доцент Марко Корхонен из Школы бизнеса Университета Оулу.

Ученые также отметили, что создание новых отношений снижает вероятность ранней смерти по сравнению с долгим одиночеством. Причем наиболее выраженный защитный эффект наблюдается у официального брака – как для мужчин, так и для женщин.

Ранее ученые из Тайваня нашли способ диагностировать рак печени на ранних стадиях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Какие события удваивают риск преждевременной смерти
00:50, 28 июля 2025
Какие события удваивают риск преждевременной смерти
Ожирение повышает риск развития болезни Альцгеймера, заявили ученые
18:44, 24 февраля 2023
Ожирение повышает риск развития болезни Альцгеймера, заявили ученые
Ученые выяснили, что худоба повышает риск травм у бегуний на 50%
20:46, 29 июля 2023
Ученые выяснили, что худоба повышает риск травм у бегуний на 50%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: