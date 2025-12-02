Ученые раскрыли, какие супруги рискуют умереть вслед за партнером

Ученые из Университета Оулу выяснили, что смерть партнера в результате несчастного случая значительно сильнее повышает риск преждевременной смерти у оставшегося супруга, чем утрата из-за болезни, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Journals of Gerontology, Series B.

Специалисты проанализировали данные 318 351 человек в возрасте от 40 до 65 лет, состоявших в официальном или гражданском браке. За участниками наблюдали с 1995 по 2020 год и сравнивали их показатели смертности в течение 20 лет после потери партнера с данными тех, чьи супруги были живы.

Выяснилось, что внезапная гибель в результате несчастного случая особенно сильно влияет на риск смерти пережившего супруга – и этот эффект наиболее заметен среди официально состоящих в браке.

При этом люди, живущие в незарегистрированном союзе, как правило, сталкиваются с более высокой финансовой уязвимостью и меньшей правовой защитой после утраты, что также может увеличивать их риск смертности. Об этом сообщил доцент Марко Корхонен из Школы бизнеса Университета Оулу.

Ученые также отметили, что создание новых отношений снижает вероятность ранней смерти по сравнению с долгим одиночеством. Причем наиболее выраженный защитный эффект наблюдается у официального брака – как для мужчин, так и для женщин.

