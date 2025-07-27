Как снизить риск инфаркта и инсульта задолго до первых симптомов

Эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян рассказал о том, что снизить риск инфаркта и инсульта в молодом возрасте можно задолго до появления первых симптомов проблем с сердцем и сосудами, сообщает Zakon.kz.

Пятому каналу он объяснил, что большинство факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы, можно контролировать. Прежде всего он посоветовал пересмотреть рацион питания, уменьшив в нем количество быстроусвояемых углеводов и жирных продуктов животного происхождения.

Также он посоветовал наладить сон, выстроить предсказуемый график труда и отдыха, снизить уровень стресса и в целом стремиться к изменению ритма жизни. Особенно важно это сделать, по словам хирурга, людям, у которых уже есть подозрение на проблемы с сосудами.

Кроме того, Григорьян обратил внимание на важность физических нагрузок и регулярных обследований в профилактике инфаркта и инсульта.

"Зная эти механизмы формирования и причины развития этих патологических состояний, воздействуя на них, можно либо уберечь себя от этого недуга, либо отложить встречу со специалистом на более поздний возраст", – объяснил он.

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