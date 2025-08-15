#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые назвали вирусы, резко повышающие риск развития рака печени

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 00:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Хронические вирусные гепатиты В и С могут значительно увеличить вероятность развития рака печени, заявила директор НИИ морфологии человека им. Авцына, член-корреспондент РАН Людмила Михалева, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что именно эти вирусы являются основной причиной воспалительных заболеваний печени, которые нередко переходят в хроническую форму и приводят к циррозу, а затем – к злокачественным новообразованиям, в частности, гепатоцеллюлярной карциноме–

"Носительство вируса гепатита В повышает риск развития рака печени в 100 раз, а при наличии цирроза на его фоне – в 1000 раз по сравнению с неинфицированными людьми. Гепатит С повышает риск примерно в 20 раз, а сочетание обеих инфекций увеличивает его уже в 165 раз. Это крайне тревожные показатели", – подчеркнула эксперт.

По данным международной статистики, свыше двух третей случаев рака печени связаны с вирусами гепатита B и C.

Михалева также отметила, что рак печени отличается агрессивным течением и плохо поддается лечению. Без терапии средняя продолжительность жизни пациентов составляет от 2 до 6 месяцев с момента постановки диагноза, и лишь немногие доживают до пятилетнего рубежа.

О том, стоит ли казахстанцам с онкологией выезжать на лечение за рубеж, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
