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Наука и технологии

С какого возраста люди начинают стареть и как замедлить этот процесс

процесс старения, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 21:13 Фото: pixabay
В Китае ученые проанализировали 516 образцов тканей от 76 доноров органов в возрасте от 14 до 68 лет и пришли к выводу, что процесс старения человеческого организма начинается в возрасте 30 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, специалисты выяснили, что первые признаки старения проявляются в надпочечниках – парных органах, расположенных над почками и отвечающих за выработку гормонов. Уровень определенных белков в этих органах начинает изменяться уже в третьей декаде жизни. Однако наиболее выраженный скачок в процессе старения наблюдается после 50 лет, когда в нескольких системах организма одновременно происходит резкое увеличение количества белков, связанных с возрастными заболеваниями.

Отмечается, что особое внимание ученых привлек белок GAS6, участвующий в регуляции роста и выживания клеток. Его уровень повышается с возрастом, особенно в кровеносных сосудах, что делает их более уязвимыми. Наибольшее повреждение с возрастом понесла аорта – главная артерия сердца, отвечающая за транспортировку крови по организму. Эксперты связывают эти изменения с ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний, фиброза и опухолей печени.

Кроме того, экспертам удалось вычислить и факторы, способные замедлять или ускорять старение. К положительным относятся регулярные физические нагрузки, сбалансированная диета с упором на птицу и жирную рыбу, достаточный сон и умственная активность. В то же время курение, чрезмерное употребление алкоголя, потребление переработанного мяса, хроническое недосыпание и проживание в неблагоприятной экологической или социальной среде ускоряют процессы старения на клеточном уровне.

Ранее долгожитель из Великобритании рассказал о секрете своего долголетия.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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