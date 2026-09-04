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Наука и технологии

Ученые выявили, во сколько лет начинает стареть организм

Молодая и взрослая женщина, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 08:46 Фото: pexels
Ученые проанализировали более 25 тысяч посмертных образцов тканей от почти тысячи доноров в возрасте от 21 до 70 лет и выяснили, когда стареют органы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MK.ru, команда под руководством вычислительного биолога Санджу Синха разработала систему, которая изучала микроскопическую физику тканей на патологических слайдах. Это позволило впервые детально проследить, как меняется структура органов с возрастом.

Артерии начали показывать признаки ускоренного старения уже в 30 лет, что идеально коррелирует с известными данными о росте атеросклеротических бляшек именно в этом десятилетии. Кроме того, люди с более быстрым старением сосудов чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как репродуктивные органы женщин демонстрировали совершенно иную картину. Они оставались стабильными до начала менопаузы, а затем резко менялись в начале и середине 50 лет, но яичники выделялись.

Согласно исследованию, происходит два резких скачка структурных изменений. Первый начинается в районе 30 лет, а второй около 50. Влияют на изменения гормональные сигналы, особенно связанные с репродуктивной системой.

Механизмы этих скачков сопровождаются усилением воспаления, снижением производства энергии, замедлением деления клеток и ослаблением систем контроля качества, и теперь они предполагают, что вместо того, чтобы пытаться замедлить "старение как таковое", гораздо эффективнее может быть вмешательство в критические периоды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еще один фактор, который влияет на организм – частые перелеты. Они незаметно атакуют наш мозг, если не дать телу передышку и шанс на восстановление. Врачи рассказали, как облегчить джетлаг и помочь организму адаптироваться к новому часовому поясу.

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Камила Салкымбаева
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