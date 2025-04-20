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Долгожитель из Великобритании рассказал о секрете своего долголетия

старость, Фрэнк Честер, долгожитель, Великобритания, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 22:16 Фото: pixabay
Британец Фрэнк Честер, родившийся в апреле 1917 года, во время Второй мировой войны служил в Королевских ВМФ и занимался защитой подлодок и конвоев. Ветеран уверен, что долголетию он обязан тем, что всегда снимал брюки сидя, сообщает Zakon.kz

Честер всегда говорил, что секрет его долголетия заключается в вере в Бога, однако теперь он решил раскрыть еще одну небольшую причину своей долгой жизни, пишет об этом издание What's the Jam?.

"Я всегда надеваю брюки сидя. Если бы я делал это стоя, то упал бы", – пошутит британец

Честер очень популярен среди сотрудников и постояльцев пансионата для пожилых в графстве Вустершир, где живет в последние годы. Менеджер Шелли Форд рассказала, что у ветерана есть множество историй, которыми он радует окружающих.

Ранее сообщалось, что в Конаеве с Международным женским днем поздравили почетную жительницу – ветерана Второй мировой войны 104-летнюю Оксану Бетебаеву.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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