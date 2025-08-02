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Наука и технологии

Три волны геоштормов: опубликован график магнитных бурь на август

Магнитные бури, прогноз, август , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 23:45 Фото: xras.ru
В августе 2025 года ожидается три периода с возмущенной магнитосферой, однако сильных магнитных бурь не предвидится. Геомагнитная обстановка в целом будет спокойной, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Фото: xras.ru

Повышенная активность прогнозируется в следующие дни:

  • 7-8 августа – индекс Kp поднимется до уровня 4, что соответствует возмущенному состоянию магнитосферы;
  • 19-20 августа – аналогичный уровень Kp = 4;
  • 28-29 августа – снова ожидается возмущенная геомагнитная ситуация.

В остальные дни месяца, включая начало (2-6 августа) и конец (3-–31 августа), геомагнитный индекс будет держаться в пределах 2-3, что считается спокойным уровнем.

Ранее сообщалось, что российские астрономы 2 августа зафиксировали 15 вспышек на Солнце за сутки. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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