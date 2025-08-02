Три волны геоштормов: опубликован график магнитных бурь на август
Фото: xras.ru
В августе 2025 года ожидается три периода с возмущенной магнитосферой, однако сильных магнитных бурь не предвидится. Геомагнитная обстановка в целом будет спокойной, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Фото: xras.ru
Повышенная активность прогнозируется в следующие дни:
- 7-8 августа – индекс Kp поднимется до уровня 4, что соответствует возмущенному состоянию магнитосферы;
- 19-20 августа – аналогичный уровень Kp = 4;
- 28-29 августа – снова ожидается возмущенная геомагнитная ситуация.
В остальные дни месяца, включая начало (2-6 августа) и конец (3-–31 августа), геомагнитный индекс будет держаться в пределах 2-3, что считается спокойным уровнем.
Ранее сообщалось, что российские астрономы 2 августа зафиксировали 15 вспышек на Солнце за сутки.
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