Геошторм движется на Землю

Во второй половине апреля жителей Земли ожидает серия геомагнитных возмущений. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в период с 14 по 20 апреля 2025 года может произойти несколько магнитных бурь разной интенсивности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют, что на Солнце за выходные "проснулся" один из крупных активных центров, в результате чего резко возросла вспышечная активность.

Так, за субботу и воскресенье, с 12 по 13 апреля, произошло 39 солнечных вспышек, около половины из которых относились к категории M. Это 4-й уровень по 5-балльной шкале – такие события считаются сильными.

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"Совсем без последствий для планеты данное событие, однако, не прошло. Наиболее заметным результатом произошедшего всплеска должны стать магнитные бури уровня G1-G2, которые прогнозируются на среду, 16 апреля", – сказано в публикации на сайте лаборатории.

Фото: xras.ru

Уже к 17 апреля активность постепенно спадет, а к 18-му числу магнитное поле снова вернется к спокойному состоянию. В выходные дни, 19 и 20 апреля, прогнозируется стабильная обстановка без геомагнитных штормов.

Последующие возмущения могут произойти ближе к концу месяца, в период с 21 по 25 апреля.

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