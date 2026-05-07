Магнитные бури накроют Землю: ученые назвали опасные дни

Сегодня и завтра будет повышенная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 мая 2026 года заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН: "Заметно увеличенной будет вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждый из двух дней присутствуют шансы примерно 1/3 на магнитную бурю (красный уровень) и 1/3 на более слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень). С оставшейся вероятностью 1/3 магнитное поле удержится в зеленой зоне". Общую интенсивность события на данный момент ученые оценивают как среднюю. "Следующий, более сильный, период возмущений ожидается с 15 по 18 мая". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН По данным ученых, общая активность Солнца в данный момент является низкой. "К концу недели возможен рост числа солнечных вспышек из-за выхода на обращенную к Земле сторону Солнца крупных групп пятен с обратной стороны". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Фото: Telegram/lpixras Ранее сообщалось, что Земля готовится в рекордному шестиминутному затмению.

