Наука и технологии

Магнитные бури накроют Землю: ученые назвали опасные дни

Земля, рука, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 12:52 Фото: pixabay
Сегодня и завтра будет повышенная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 мая 2026 года заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Заметно увеличенной будет вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждый из двух дней присутствуют шансы примерно 1/3 на магнитную бурю (красный уровень) и 1/3 на более слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень). С оставшейся вероятностью 1/3 магнитное поле удержится в зеленой зоне".

Общую интенсивность события на данный момент ученые оценивают как среднюю.

"Следующий, более сильный, период возмущений ожидается с 15 по 18 мая".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, общая активность Солнца в данный момент является низкой.

"К концу недели возможен рост числа солнечных вспышек из-за выхода на обращенную к Земле сторону Солнца крупных групп пятен с обратной стороны".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
инфографика, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 12:52

Фото: Telegram/lpixras

Ранее сообщалось, что Земля готовится в рекордному шестиминутному затмению.

