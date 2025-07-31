"К Земле летит корабль пришельцев": что об этом говорят ученые

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН 31 июля 2025 года рассказали, является ли объект 3I/ATLAS, летящий к Земле, инопланетным кораблем, сообщает Zakon.kz.

Как отметили ученые лаборатории, в последнее время стало так много разговоров о летящем к Земле корабле пришельцев, что надо уже что-то сказать и со стороны науки. Они напомнили, что речь идет о третьем в истории межзвездном астероиде после Oumuamua и кометы Борисова. В настоящее время в прессе широко обсуждается его искусственная природа со ссылкой на "ученых Гарварда".

"В целом сам характер сообщений в научных кругах воспринимается как юмористический в силу фигуры их автора – Ави Лёба. Он стал известен после своих сообщений об искусственном происхождении первого межзвездного астероида Oumuamua. В кругу астрофизиков даже заключались пари, как быстро Ави сообщит о новом инопланетном корабле, и он не разочаровал, подобрав нужные факты буквально за неделю. На этот раз в статье не один, а три соавтора, но первые два представляют частную организацию Initiative for Interstellar Studies (company limited by guarantee – ООО), и по этой причине все внимание снова собрал на себя Ави Лёб", – пояснили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По их мнению, аргументы, которые Ави Лёб привел на этот раз, – это те же идеи о необычном движении объекта, которые он использовал для Oumuamua.

"Так как в отличие от Oumuamua объект 3I/ATLAS является кометой и должен иметь дополнительный импульс от истекающих газов, то главной задачей Ави стало доказать, что объект лишь кажется кометой. Для этого он привлек спектральные исследования, а именно нашел две статьи, в которых проводилась спектроскопия 3I/ATLAS, и не обнаружил газов, а только покраснение, указывающее на пылевое облако. Отсюда им был сделан вывод, что объект не является кометой, и, стало быть, аномалии в его движении имеют искусственное происхождение". Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

После того, как у объекта был обнаружен газовый шлейф, Ави Лёб столкнулся с критикой в свой адрес и погрузился в длительные споры с коллегами о различиях между астероидами и кометами, в которых пытался "доказать, что хвост является результатом размытия объекта при экспозиции и кометную природу не доказывает".

"После того, как аргументы и само его поведение стало восприниматься как возмутительное для ученого..., он перешел на сравнение себя с Галилеем, сравнивая поступающие возражения с преследованием последнего со стороны консервативно мыслящих людей. Собственно, на этой позиции он находится до сих пор". Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Аргументы о необычной траектории объекта, которые также приводятся Ави, по мнению ученых лаборатории, "накиданы "в довесок" и не имеют такой ценности, как информация о наличии у тела аномального импульса".

"Последний, будь он доказан действительно, поставил бы астрофизиков в тупик. Тем не менее их тоже хотелось бы прокомментировать. Прежде всего, надо понимать, что межзвездный объект не может сравниваться с объектами солнечной системы ни в плане различий, ни в плане сходства орбит, просто потому что формировался независимо от них в иных плоскостях и с иными моментами вращения. Любые совпадения и различия тут могут быть только случайными. Что касается идей о том, что его траектория выдает попытку скрыться от наблюдения, то можно привести такой контраргумент. Инопланетному объекту достаточно было бы лишь незначительно погасить скорость, чтобы она сравнялась со скоростями долгопериодических комет. В этом случае объект вообще не привлек бы к себе никакого внимания и, скорее всего, даже не попал бы в каталоги. Сама попытка пролететь сквозь солнечную систему с гиперболической скоростью является лучшим способом привлечь к себе внимание, а не скрыться от него", – заключили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали редкие корональные дыры на Солнце.