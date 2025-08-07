Ученые разгадали тайну странных космических сигналов

Китайские астрономы нашли объяснение загадочным радиосигналам, которые периодически приходят из космоса. По их мнению, источником этих "вспышек" могут быть необычные звезды, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal). В ней говорится о загадочных космических объектах, которые ученые называют ультрадлиннопериодическими радиотранзиентами (ULPT).

В отличие от обычных пульсаров – быстро вращающихся звезд, которые посылают радиосигналы с периодичностью в миллисекунды или секунды, – карликовые объекты "вспыхивают" раз в десятки минут. По всем законам физики они вообще не должны светиться в радиодиапазоне, но светятся.

Чтобы объяснить это явление, команда профессора Чжоу Ся из Синьцзянской астрономической обсерватории выдвинула необычную гипотезу: возможно, мы имеем дело не с обычными нейтронными звездами, а с экзотическими объектами, в центре которых находится так называемая странная кварковая материя.

Особенно интересен последний. У него наблюдается синхронное изменение радио- и рентгеновского излучения – а это как раз то, что предсказывает теория о странных пульсарах. Кроме того, уровень магнитного поля и яркость таких звезд тоже совпадают с расчетами.

