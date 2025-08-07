#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые разгадали тайну странных космических сигналов

Фото: pexels
Китайские астрономы нашли объяснение загадочным радиосигналам, которые периодически приходят из космоса. По их мнению, источником этих "вспышек" могут быть необычные звезды, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal). В ней говорится о загадочных космических объектах, которые ученые называют ультрадлиннопериодическими радиотранзиентами (ULPT).

В отличие от обычных пульсаров – быстро вращающихся звезд, которые посылают радиосигналы с периодичностью в миллисекунды или секунды, – карликовые объекты "вспыхивают" раз в десятки минут. По всем законам физики они вообще не должны светиться в радиодиапазоне, но светятся.

Чтобы объяснить это явление, команда профессора Чжоу Ся из Синьцзянской астрономической обсерватории выдвинула необычную гипотезу: возможно, мы имеем дело не с обычными нейтронными звездами, а с экзотическими объектами, в центре которых находится так называемая странная кварковая материя.

Особенно интересен последний. У него наблюдается синхронное изменение радио- и рентгеновского излучения – а это как раз то, что предсказывает теория о странных пульсарах. Кроме того, уровень магнитного поля и яркость таких звезд тоже совпадают с расчетами.

Ранее сообщалось, что ядерный реактор построят на Луне – NASA.

Аксинья Титова
