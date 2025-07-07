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Наука и технологии

Загадочные сигналы из-подо льда в Антарктиде удивили ученых

сигналы из-подо льда в Антарктиде удивили ученых, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 18:12 Фото: pixabay
Физики Пенсильванского университета пытаются объяснить радиосигналы, исходящие из глубин ледяного покрова в Антарктиде, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Physical Review Letters, аномальные волны зарегистрировали с помощью антарктической антенны ANITA, предназначенной для изучения космических лучей. Изначально эксперимент был нацелен на поиск нейтрино – элементарных частиц, которые практически не взаимодействуют с веществом и могут свободно проходить сквозь всю Землю.

Как уточняется, эксперты планировали найти тау-нейтрино – один из трех известных типов нейтрино, способный при столкновении с веществом порождать каскад вторичных частиц, излучающих радиоволны.

Отмечается, что обнаруженные сигналы не соответствовали ожидаемой картине. Они приходили из-под поверхности льда под необычным углом, при котором появление нейтрино в детекторе по законам стандартной физики считается невозможным. По словам участника исследования астрофизика Стефани Виссель, ни один известный процесс не объясняет источник этих волн.

Согласно данным издания, среди возможных объяснений эксперты рассматривают существование неизвестной элементарной частицы, взаимодействие с темной материей или необычные эффекты распространения радиоволн в толще льда.

Издание пишет, что теперь ученые запускают новый эксперимент PUEO, оснащенный усовершенствованными детекторами, что должно помочь раскрыть природу таинственных сигналов и, возможно, расширить границы современной физики.

Ранее сообщалось, что у берегов Антарктиды впервые запечатлели редкое существо.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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